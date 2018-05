Anzeige

Tauberbischofsheim.Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab morgen jeden Tag um 19.30 Uhr den Film „Der Buchladen der Florence Green“ (außer Montag). Zum Inhalt: Florence Green (Emily Mortimer) ist eine verwitwete Frau, die in den 1960er Jahren in der englischen Küstenstadt Hardborough lebt. Nachdem sie die Trauer über den Verlust ihres Mannes verarbeitet hat, beschließt sie ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Sie eröffnet eine kleine Buchhandlung, um die anderen Bewohner des Städtchens mit Literaturklassikern aus ihrer Lethargie zu reißen. Zunächst geht ihr Plan auf, die von ihr verkauften Bücher finden überall Anklang und sogar der eigenbrötlerische Mr. Brundish (Bill Nighy) findet Gefallen am neuen Buchladen und dessen Besitzerin. Doch dann tritt Violet Gamart (Patricia Clarkson) auf den Plan, die zu den angesehensten Personen in Hardborough gehört und befürchtet, die Kontrolle über die Stadt und ihre Bewohner zu verlieren.