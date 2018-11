„Der Bürger will Orientierung, nicht Beliebigkeit“

Tauberbischofsheim.Auf Initiative von Ralf Enzfelder präsentierten sich die Aktiven der WerteUnion im Main-Tauber-Kreis bei der Sitzung des Kreisvorstands der CDU Main-Tauber im Kreiskrankenhaus Tauberbischofsheim.

Die CDU befinde sich in der Phase eines Aufbruchs und Umbruchs, so Ralf Enzfelder. „Der Bürger“ wolle Orientierung und „Werte“, nicht Beliebigkeit. Man müsse sich den Problemen, auch dem Flüchtlingsthema aktiv und konsequent stellen. Es gelte symbolisch, nicht mit Fischen zu locken, sondern den Bewohnern Afrikas und Arabiens die Angel in die Hand zu geben.

Man habe die Deutschen aus Russland als Wähler fast komplett an die AfD verloren. Prominente Unterstützer der WerteUnion seien Wolfgang Bosbach und der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt.

Eine Hälfte der AfD-Wähler könne man zurückgewinnen, die andere Hälfte der AfD-Wähler verträten Meinungen, von denen man sich sicher distanziere.

Der aus Esslingen angereiste Landessprecher der WerteUnion Holger Kappel erläuterte die derzeitige Situation der WerteUnion. Die CDU erlebe gerade einen Aufschwung. Man habe die Auswahl zwischen mehreren Kandidaten zum Vorsitz der CDU. Das sei in der Historie in diesem Umfang einmalig. Annegret Kramp-Karrenbauer habe sich zweifelsohne Zeit zu Gesprächen auf dem Bezirksparteitag genommen. Egal wer die Wahl gewinne, der Gewinner sei die CDU. Gleichwohl sei laut Holger Kappel Friedrich Merz der Favorit der WerteUnion. In der derzeitigen Situation sei Friedrich Merz der geeignetste Kandidat. Danach müsse ein Übergang geschaffen werden. Momentan könne nur Friedrich Merz auch Wähler wieder von der AfD zurückholen. Erfolg außerhalb der Politik gehabt zu haben, dürfe kein Kritikpunkt sein.

Die WerteUnion konnte viele neue Kontakte schließen und freut sich, viele Unterstützer im Main-Tauber Kreis zu haben. Man sei lokal unter WerteUnion-Main-Tauber@gmx.de zu erreichen.

