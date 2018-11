Der Igel steht im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim.Die städtische Mediothek veranstaltet eine Kinder-Uni-Vorlesung. Am Freitag, 30. November, um 16 Uhr ist Diplom-Biologe und Kinderautor Andreas Fischer-Nagel zu gast. Er hält eine eine Vorlesung über Igel.

Das Kindersachbuch zeigt das Leben des Igels im Jahresverlauf: Wie er sich paart, Junge bekommt und diese sich entwickeln. Seine Streifzüge durch die Natur sind spannend und gut zu beobachten. Was man dabei sieht, lässt uns begreifen, warum es eine Tierart seit 60 Millionen Jahren immer wieder erfolgreich geschafft hat, zu überleben.

Igel sind widerstandsfähig, perfekt gegen natürliche Feinde geschützt. Leider ist es der Mensch, der dem Igel das Leben deutlich schwerer gemacht hat: Straßen, Umweltgifte, verkleinerte Lebensräume bedrohen ihn zunehmend. Dennoch ist es auch der Mensch, der wiederum hilft, zum Beispiel Organisationen bildet, die dem zu kleinen Stachelritter das Überleben im Winter ermöglichen.

Mit dem Buch von Andreas Fischer-Nagel können Kinder alles über diesen liebenswerten stacheligen Wegefährten erfahren. Ihr Verständnis für ihn und die Notwendigkeit eines intakten Lebensraumes ist die Grundlage für den Naturschutz von morgen.

Ein früher Kälteeinbruch hat schlimme Folgen: Zahlreiche Jungigel sind noch zu klein, um in den Winterschlaf zu gehen. Was kann man für sie tun – was muss man auf jeden Fall lassen?

Die Vorlesung ist für Kinder ab 6 und wird veranstaltet von der Mediothek und finanziert von der Bürgerstiftung und den Rotary-Service-Club.

Jedes Kind das zur Kinder-Uni kommt bekommt ein Buch geschenkt.Eine Anmeldung sollte in der Mediothek erfolgen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018