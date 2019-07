Der Jahrgang 1949/50 traf sich in der Heimatstadt

Tauberbischofsheim.„Ein Klassentreffen ist eine Zusammenkunft von Menschen, die früher einmal gleich alt waren.“ Und genau an diese Zeit erinnerten sich die Angehörigen des Jahrgangs 1949/50 gern, als sie sich zum Treffen der „jungen Alten“ mit der Sieben in der Altersangabe in der Heimatstadt einfanden. Mit einer ökumenischen Besinnung in Gedenken an die schon verstorbenen Klassenkameraden in der evangelischen Kirche begann die Zusammenkunft. Am Nachmittag wurde die „alte Schule“, die Grundschule am Schloss, besichtigt. So manche Erinnerung kam dabei zum Vorschein – schöne und auch weniger schöne. Abends wurde ausgiebig bei Bildern und Witzen miteinander gefeiert und natürlich war der Satzanfang „Weiß Du noch, . . .“ oft zu hören. Am nächsten Morgen klang das Treffen mit einem gemeinsamen Frühschoppen und dem Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen gemütlich aus. Bild: Monika Rapp

