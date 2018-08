Der Kreativität waren wieder einmal keine Grenzen gesetzt

Anzeige

Die Firma Mafi öffnete ihre Tore, um 14 Kindern und Jugendlichen einen exklusiven Einblick zu gewähren. Walter May erklärte ihnen dort die Bereiche, in denen Mafi und Trepel mit ihrem Produktportfolio tätig sind. Hierbei erfuhren die Kinder unter anderem, wo sie die MafiTransportsysteme überall auf der Welt entdecken können und dass 400 Mitarbeiter in Tauberbischofsheim beschäftigt sind. Bei der anschließenden Werksbesichtigung wurde der Produktionsprozess von der Verarbeitung des Rohstahls, über die Lackiererei und schließlich durch die Montage für die Teilnehmer zum Highlight des Nachmittags. Jeder durfte sich in das Steuerhaus der Schlepper setzen und einen Blick aus den hohen Fahrzeugen werfen.

Bei heißesten Temperaturen trafen sich beim Netzwerk Familie Tauberbischofsheim Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zum Programmpunkt „Regenmacher basteln“. Begeistert schnappten sich die Mädchen und Jungen eine stabile Pappröhre. Um eine wahrheitsgetreue Geräuschkulisse zu kreieren, wurde Draht wild verbogen und innerhalb der Pappröhre befestigt. Zudem wurden Bohnen und Reis in die Röhre gefüllt. Anstatt Draht ist es auch möglich Alufolie zu verwenden, wie die Kinder jedoch lernten, ist Alufolie schädlich für die Umwelt und daher eignet sich Draht besser.

Mit Scheren wurden für die beiden Enden der Papprolle Deckel ausgeschnitten und mit Isolierband befestigt. Jetzt konnte mit der Verzierung begonnen werden. Packpapier wurde zusammengeknüllt und mit verschiedenen bunten Motiven bemalt. Anschließend wurde das bemalte Papier auf die Röhre geklebt und wer wollte, durfte die Rolle noch mit bunten Papierstreifen und Glitzersteinen verschönern. Als die vielen Kunstwerke fertig waren probierten die Kinder mit viel Spaß ihren selbst gebastelten Regenmacher aus.

Insgesamt 20 Kinder nahmen am Ausflug des Rotary-Clubs Tauberbischofsheim in die Tropfsteinhöhle nach Eberstadt teil. Nach der Anmeldung und dem Anziehen von langen Hosen, Jacken und Pullis, ging die Führung durch die etwa 600 Meter lange Höhle los. Den Kindern wurde erklärt, dass viele Tropfsteine schon mehrere hundert Millionen Jahre alt seien und die Höhle bei Sprengungen im nahegelegenen Steinbruch zum Vorschein gekommen sei. Bei konstanten elf Grad, ob Sommer oder Winter, bahnte sich die Gruppe bis zum Ende der Höhle ihren Weg. Abschließend gab es noch ein Eis am Kiosk und eine kleine Wanderung über den Naturlehrpfad.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018