Der Zugbetrieb läuft normal weiter

Der neue barrierefreie Zugang zum Bahnsteig in Distelhausen ist fertig. Auch die neue Beleuchtung ist bereits installiert. © Uwe Büttner

Der erste Bauabschnitt für den neuen Bahnsteig in Distelhausen ist abgeschlossen. Ab sofort fahren die Züge vom neuen Teilbahnsteig ab.

Distelhausen. Seit Anfang März wird am Neubau des Bahnsteigs Distelhausen mit Hochtouren gearbeitet. Am 5. März begann die Firma Zürcher Bau mit dem Abbruch des alten Bahnsteigs in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim (die FN berichteten).

In den

...

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.04.2018