Deutliche Spuren hinterlassen

Tauberbischofsheim.Die Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim verabschiedete kürzlich einige langjährigen Kollegen. Wenn ein Lehrer wie der Technische Oberlehrer Günter Kreimeier nach 38 Dienstjahren an der Schule in den Ruhestand geht, dann ist das für ihn das Ende eines langen Lebensabschnitts und für die Schule ein spürbarer Verlust.

Begonnen hat Günter Kreimeier seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung als Maler und Lackierer. Danach absolvierte er 1979 die Techniker- und Meisterprüfung an der Fachschule für Farben- und Lacktechnik in München. 1980 trat Günter Kreimeier seinen Lehrdienst an der Gewerblichen Schule an. Er besuchte von 1981 bis 1982 einen Fortbildungslehrgang zum Technischen Lehrer in Stuttgart. An der GTB war er mit seinem reichen Erfahrungsschatz seither vor allem in der Berufsschule, in der einjährigen Berufsfachschule sowie dem VAB tätig.

Nun wurde Günter Kreimeier im Rahmen einer Gesamtlehrerkonferenz offiziell verabschiedet und in den Ruhestand entlassen.