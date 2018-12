Ich möchte allen danken, die sich öffentlich zu ihrer Vorstellung ihrer christlichen Tradition am Heiligen Abend bekannt haben! Da geht nicht nur das Herz eines Pfarrers und Seelsorgers auf. Es macht Mut, weiterhin an die Botschaft der Heiligen Nacht zu glauben und sie zu verkündigen!

Denn der Wunsch nach Geborgenheit, nach gelungenem Leben, nach einer Zufriedenheit, die von innen kommt, scheint, wenn ich der medialen Öffentlichkeit Glauben schenke, auch nur ein Wunsch zu sein.

Da fehlt es an Erziehern für die Betreuung so vieler Kinder, auf die so viele besonders alleinerziehend Mütter warten; da leiden Kinder und Jugendliche an der Zerrissenheit während der Scheidung der Eltern; da fühlen sich so viele in dieser Leistungsgesellschaft nicht wirklich ernst genommen; da fehlt es an Pflegekräften (mit Sicherheit bis zu zehn Jahren); und daheim sind viele Angehörige überfordert.

Eine Gesellschaft, in der die ganz jungen und die ganz alten und kranken Menschen nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, da ist grundsätzlich etwas falsch!

Fazit dieser Realität: Wir brauchen die Umsetzung des Wunsches nach einer intakten und kompetenten Familie! Wir brauchen die Botschaft der Heiligen Nacht als Richtschnur und als roten Faden für das Leben!

Ein gesegnetes neues Jahr 2019!

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018