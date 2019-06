Odenwald-Tauber.Pfingsten ist ein christliches Fest. Am 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, wird von den Gläubigen die „Entsendung des Heiligen Geistes“ gefeiert. Die Ikonenmalerin Anette Martini aus Werbach hat sich des Themas Pfingsten angenommen. Ihre Ikone, in die sie viele Stunden Arbeit investierte, zeigt die „Entsendung des Heiligen Geistes“. Mit natürlichen Pigmenten malte die Künstlerin die Szene auf Eichenholz – der Rahmen ist mit Blattgold bearbeitet. Bild: Fabian Greulich

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019