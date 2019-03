„Die erfolgreiche Arbeit fortsetzen“

Tauberbischofsheim.Zur Nominierungsversammlung trafen sich die Kandidaten der Bürgerliste im Sportheim des TSV.

Nach der Begrüßung durch Fraktionsvorsitzenden Bernd Mayer legte dieser nochmals die Gründe dar, die zur erneuten Fortsetzung der weiteren Zusammenarbeit in dieser Konstellation führten: Entscheidende Impulse zur Weiterentwicklung der Stadt und ihrer Ortsteilen seien in der Vergangenheit aus der Bürgerliste gekommen, so etwa der Wasserzweckverband Mittleres Taubertal und die Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Stadt. „Die Bürgerliste ist im Gemeinderat eine aktive und treibende Kraft, die viel bewegt hat und in Zukunft weiter bewegen will“, so Mayer.

Damit die gute Arbeit im neuen Gemeinderat weitergeführt werden könne, habe die Bürgerliste eine Mannschaft aufgestellt, in der sich bewährte Gemeinderäte erneut zur Wahl stellen, andererseits aber auch neue motivierte Frauen und Männer antreten, um den Wählern eine Alternative anbieten zu können. Die Suche nach geeigneten Personen sei allerdings schwierig gewesen, und so habe man nicht in allen Ortsteilen Kandidaten gefunden.

Anschließend wurden die Kandidaten und ihre Platzierung auf der Liste in geheimer Wahl bestätigt:

Kernstadt: Gernot Seitz, Heike Kuhn, Johannes Benz, Andrea Dreher, Bernd Mayer, Manuela Seitz-Dürr, Dr. Leonhard Haaf, Anthony Richey-Sawyer, Hans- Joachim Bauer, Gabriel Acar, Georg Sieron, Alexander Geuking.

Dienstadt: Kuno Zwerger.

Dittwar: Artur Withopf.

Impfingen: Adam Mayer, Alexander Diehm.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019