Die FN-Leser haben es in der Hand

Anzeige

67 Nominierte

Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, seine Stimme abzugeben: So kann der Stimmzettel auf dem Postweg an die FN gesendet werden. Zudem können Abonnenten der Online-Ausgabe, der Digitalen Zeitung sowie all diejenigen, die ihren Stimmzettel nicht mehr zur Hand haben, ebenfalls online abstimmen. Dazu muss statt der Stimmkartennummer die achtstellige Abonummer (zu finden auf dem Kontoauszug) angegeben werden.

Die Resonanz auf die Ausschreibung des ersten Ehrenamtspreises war erfreulich hoch. 67 Personen aus dem ganzen Main-Tauber-Kreis wurden nominiert.

Das ist nicht nur ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass unheimlich viele Menschen in der Region im ehrenamtlichen Sektor engagiert sind, sondern auch für die öffentliche Wahrnehmung der außergewöhnlichen Aktion, die von Landratsamt und FN ins Leben gerufen wurde.

Die eigens gegründete Jury hatte jedenfalls keine leichte Aufgabe: Hinter verschlossenen Türen wurden die vielen Bewerbungen gesichtet, studiert, analysiert, diskutiert und kommentiert.

Nach und nach kristallisierten sich einige Favoriten heraus und eroberten einen Platz in den „Top Ten“. Diese Zehn wurden in den FN in der Ausgabe vom 14. Juli auf einer Panoramaseite vorgestellt. Seitdem haben die Leser die Qual der Wahl und können für ihren Favoriten stimmen. Bis Ende Juli ist die Stimmabgabe noch möglich. Dann ist die Entscheidung gefallen, wer den ersten Ehrenamtspreis von FN und Landratsamt erhalten wird.

Verkündet wird das Ergebnis der Abstimmung allerdings erst einige Wochen später: Die „Top Ten“ nehmen automatisch an einem Ehrenamtsabend am Donnerstag, 27. September, im Kloster Bronnbach teil. In dessen Rahmen wird der Gewinner bekanntgegeben.

Der Hauptpreis der „Aktion Ehrenamt“ ist mit 2000 Euro und einer eigens angefertigten Skulptur dotiert. Natürlich gehen bei dieser Gelegenheit die neun weiteren Sieger nicht leer aus. Auch sie werden mit Preisen ausgezeichnet.

„Es geht darum, die Leistungen der vielen Ehrenamtlichen in unserem Landkreis in den Fokus zu rücken und ihnen zu danken. Sie alle sind Vorbilder, die beeindruckende Leistungen vollbringen. Durch unsere Aktion wollen wir darauf aufmerksam machen und zur Nachahmung auffordern“, betont Landrat Frank nochmals das Ziel der Aktion.

„Ohne ehrenamtliches Engagement wäre die Lebensqualität im Main-Tauber-Kreis längst nicht so hoch“, stellt FN-Geschäftsführer Grethe klar.

Mit der „Aktion Ehrenamt“ habe man ganz besondere Menschen gesucht und nun auch gefunden, sind sich beide einig und betonen nochmals die überwältigende Resonanz.

Info: Alle Informationen rund um das Thema Ehrenamtspreis finden Sie in einem Dossier im Internet (www.fnweb.de/aktion-ehrenamt).

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018