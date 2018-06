Die Freude bei den Kindern ist groß

Anzeige

Freiwillige Helfer

Ortsvorsteher Herbert Häfner freute sich bei der Begrüßung darüber, dass zahlreiche Dienstadter zur Einweihung gekommen waren, darunter auch viele Kinder, die bereits vor der Eröffnung kräftig die Spielgeräte Wippe, Schaukel, Klettergerüst und Baumhaus genutzt hatten. Rund 20 000 Euro haben die neuen Geräte gekostet, die Arbeitskraft wurde im Ortsteil selbst gestemmt.

Bürgermeister Wolfgang Vockel dankte allen Beteiligten und freute sich über die schöne Lösung, auch wenn es anfänglich Diskussionsbedarf in der Auswahl der Geräte gegeben hatte. Die Vorstellungen der Ortschaftsverwaltung und von Eltern lagen zunächst weit auseinander. Schließlich wurde eine breit getragene Lösung gefunden. Vockel wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, in welchem Umfang die Stadt die Spielplätze der Stadt ausbaut und betreut. Dabei stehe neben dem Spielvergnügen für die Kinder besonders deren Sicherheit im Vordergrund.

Er freute sich, dass sich Eltern in die Planung intensiv eingebracht haben und zudem in der typisch Dienstadter Manier Menschen aus dem Ort selbst Hand angelegt hatten. Ortsvorsteher Herbert Häfner dankte in seinem Schlusswort allen freiwilligen Helfern, den Mitarbeitern des Bauhofs sowie Bürgermeister Wolfgang Vockel für die Unterstützung. ck

