Die Geschichten zogen Kinder in ihren Bann

Im Rahmen einer Lese-Reihe waren zwei bekannte Jugendbuchautoren in der städtischen Mediothek zu Gast: Gudrun Mebs und Andreas Schlüter.

Tauberbischofsheim. Gudrun Mebs hat bereits über 30 Kinderbücher veröffentlich und ist den Kindern besonders durch ihre Geschichten von „Oma“ und „Frieder“ bekannt. Sie las vor den insgesamt 89 Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen der Grundschulen Distelhausen, der Christian-Morgenstern-Grundschule und der Grundschule am Schloss, die sich von ihr allerlei Fragen beantworten ließen. Wie man die Ideen bekomme („Sie kommen eben oder sie kommen nicht“), wo die Autorin lebe (in München und Italien) und was man denn pro Buch verdiene (zehn Prozent).

Autor Andreas Schlüter kam im weiteren Verlauf der Woche in die Mediothek und las dort vor über insgesamt 100 Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse der Realschule und Gymnasium. Er hatte Band 1 der Reihe „Survival“ gewählt, das von einigen Jugendlichen handelt, die mit dem Flugzeug in Brasilien abstürzen und dort im Dschungel überleben müssen.