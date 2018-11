Die himmlischen Botschafter als Wegbegleiter

Ganz im Zeichen der himmlischen Boten stand der Aktionstag der Pfarrgemeinde St. Vitus mit einer Engel-Ausstellung Ausstellung und einem Konzert der Gruppe Lebensfarben.

Dittigheim. „Mögen Engel dich begleiten“: Das Seniorenteam hatte sich einiges einfallen lassen, um die Vielfalt des Themas deutlich zu machen. Abschluss und Höhepunkt des Aktionstags war ein Konzert mit der Gruppe „Lebensfarben“ in der Kirche St. Vitus.

Viele Besucher zog die Engel-Ausstellung im Vitussaal an. Die Organisatoren hatten Engelsdarstellungen in allen Variationen zusammengetragen, um die Vielfalt des Themas deutlich zu machen. Eine besondere Attraktion waren Engel, die aus den Seiten ehemaliger Gebetbücher hergestellt worden waren. Bücher, Karten und Kalender über Engel und mit Engelsmotiven rundeten die Ausstellung ab. Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk war, wurde sicher fündig.

Engel für andere: Das will der Verein Anyievo sein. Seine Mitglieder unterstützen das Dorf Ekpui in Togo (Westafrika). Verschiedene Projekte sollen dazu beitragen, dass die Bewohner Arbeit bekommen und selber Geld verdienen können. Im Fokus der Vereinsarbeit stehen besonders die Kinder. Ihnen soll eine solide Bildung zugutekommen, damit ihre Zukunftschancen sich verbessern und sie damit den Kreislauf der Armut durchbrechen können. Beim Aktionstag veranstaltete der Verein Anyievo im Vitussaal eine Tombola.

Abschluss und Höhepunkt des Aktionstages war ein Konzert mit der Gruppe „Lebensfarben“ in der Kirche St. Vitus. „Trotz aller Fortschritte von Wissenschaft und Technik gibt es Dinge, die nicht in unserer Macht stehen“, erklärte Madeleine Wagner. Die Leiterin der „Lebensfarben“ führte in das Thema ein. Ihr Eindruck: „Besonders in bewegten und schweren Zeiten von Terror, Flucht, Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen sucht unsere Seele Orientierung und Schutz.“ Kein Wunder, dass – so ihre Überzeugung – die Menschen sich nach einem Engel, einem höheren Wesen sehnen, das mehr vermag. Wer sind Engel? Mit Liedern und Texten versuchten die „Lebensfarben“, die himmlischen Wesen näher zu bestimmen. „Sie können Bote, Vermittler, Wegbegleiter und Tröster sein“, betonte Madeleine Wagner. Jeder Mensch könne zu einem Engel für seinen Nächsten werden. Voraussetzung: „Wir helfen einander und stehen zusammen.“

So unterschiedlich die Vorstellungen von Engeln sind, so vielseitig waren die Darbietungen der „Lebensfarben“. Gregor Meyles Lied „Du bist das Licht“ konnte man als musikalische Definition verstehen. Lieder wie Lothar Zenettis von rockigen Gitarren-Klängen geprägte Aufforderung „Sende uns Engel“, „Hoffen wider alle Hoffnung“, „Mögen Engel dich begleiten“, „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ oder „Jedes Kind braucht einen Engel“ thematisierten weitere Funktionen von Engeln.

Die „Lebensfarben“ demonstrierten beim Konzert in der Pfarrkirche auch die ganze Bandbreite ihrer musikalischen Fähigkeiten. Da waren zum Beispiel Instrumentalstücke wie Kathi Stimmer-Salzeders „Amicitia“ für zwei Flöten und Gitarre zu hören. Das Loblied auf die Freundschaft könnte auch der Singgemeinschaft der „Lebensfarben“ als Motto dienen.

Beeindruckend waren auch mehrstimmig gesungene Lieder wie „Der euch geführt hat“, ein A cappella-Stück, das von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes handelt. Nicht zu vergessen Siegfried Machts dreistimmiger Kanon „Siehe, ich sende einen Engel vor dir her“, eine Versifikation biblischer Geschehnisse aus dem Buch Exodus. Von Engeln, die berühren, beschützen und bewahren, die trösten und begleiten, handelten die von Janina Spang vorgetragene Erzählung über Menschen, die Engel sind, und das von Muriel Withopf gesprochene Schlussgebet. Berührt zeigten sich auch zum Schluss die Zuhörer. Lang anhaltender Beifall belohnte die Darbietungen. Vielleicht, so die Hoffnung der „Lebensfarben“, lassen die Konzertteilnehmer sich auch dazu inspirieren, im Alltag Engel für andere zu sein.

Die Gruppe „Lebensfarben“ selbst gingen jedenfalls mit gutem Beispiel voran und stifteten einen Teil der Spenden für das Togo-Projekt des Vereins Anyievo. feu

