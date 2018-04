Die Immunschwächekrankheit Aids ist immer noch allgegenwärtig

Anzeige

Klaus Reinhart ist Mitglied der deutschen Gruppe der internationalen Organisation „Christ‘s Hope International“, die in Kindertagesstätten (CarePoint) mit Kindern arbeitet, die in irgendeiner Weise von der Krankheit Aids betroffen sind. In den Ministry CarePoints wird für das körperliche Wohlergehen der Kinder gesorgt. Sie erhalten gesunde Mahlzeiten sowie eine grundlegende medizinische Versorgung. Schulische, emotionale, soziale und geistliche Unterstützung und Anleitung sind die wichtigsten Betreuungsaspekte dieser wichtigen und notwendigen Einrichtung. Die Kinder nehmen an einem altersgerechten Aufklärungsprogramm teil, mit dem Christ‘s Hope auf biblischer Grundlage den Kindern, Gottes Plan für sexuelle Reinheit vor und in der Ehe vermittelt. Dadurch werden sie bestärkt, aus dem Teufelskreis von HIV und AIDS auszubrechen und gegen die Krankheit anzukämpfen.

Klaus Reinhart konnte an einem Containerprojekt für Namibia mitarbeiten und mit dazu beitragen, dass hochwertige Sachspenden in betroffene Gebiete geliefert wurden. Durch seine Initiative konnten Schultische und Stühle der Tauberbischofsheimer Firma VS Spezialmöbelfabriken in die CarePoints nach Namibia geliefert werden. Über diese Tatsache waren die anwesenden Zuhörer besonders erfreut. Dem Namibiavortrag folgend, schloss sich eine lebhafte Diskussion an, die sich überwiegend um das soziale Engagement der Organisation „Christ‘s Hope“ und des Referenten Klaus Reinhart handelte. Im Namen aller Anwesenden überreichte ihm Kolpingvorsitzender Georg Maluck eine Spende für sein Engagement und ein Weinpräsent.

