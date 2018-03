Die Jagd ist seine große Leidenschaft

Anzeige

Tauberbischofsheim.Wann immer es ihm seine Zeit erlaubt, ist er in der Natur - am liebsten auf der Jagd. Das hat ihn fit gehalten. Und so kann der Tauberbischofsheimer Hans Kober bei guter Gesundheit am heutigen Mittwoch seinen 90. Geburtstag feiern.

Hans Kober erblickte am 14. März 1928 in Gerchsheim als drittes von fünf Kindern der Eheleute Friedolin und Mathilde Kober das Licht der Welt. Dort verbrachte er auch seine Kindheit und Jugend. Nach dem Besuch der dortigen Volksschule wechselte er an die Berufsschule nach Lohr. Er erlernte den Beruf des Großhandelsaußendienstkaufmanns. Nach einer kurzen Zwischenstation am Anfang seines Berufsweges war er dann bis zu seiner Pensionierung nahezu 50 Jahre bei der Firma Schum in Würzburg beschäftigt.

Im Jahr 1952 heiratete er seine Frau Inge, geborene Schäffner. Fünf Jahre später bezogen sie ihr Eigenheim in der Wellenbergstraße, wo der Jubilar noch heute wohnt. Aus der Ehe gingen vier Töchter, Christine, Barbara, Eva-Maria und Gabriele hervor.