Die Jugendlichen überzeugten die Jury

Tauberbischofsheim.Gleich zu Beginn des Sportjahres 2019 zeigte ein Teil von Jugendlichen der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim auf, was sie in den letzten Monaten im Gürtelprüfungstraining neu erlernt haben. Aufgrund der Vorbereitungs- und Wartezeiten durften sich nun die Teilnehmer der Prüfung zum nächsten Gürtel stellen.

Zunächst erfolgten die Prüfungen für die Gürtelfarben Weiß-Gelb bis Orange-Grün. Hierfür werden Falltechnik, Wurftechniken sowie im Boden Haltegriff- und Hebeltechniken gefordert. Für jeden galt es in Einzelvorführungen und in der Anwendung das Geforderte zu zeigen. Am Ende mussten alle Teilnehmer versuchen, ihre neu erlernten Techniken in verschiedenen Übungskämpfen (Randori) anzuwenden.

Den weiß-gelben Gürtel (8. Kyu) erreichten Chantal Lieb und Vincent Ruff, den gelben Gürtel (7. Kyu) Hannes Dietz, Silas Kremer und Simon Rennhofer, Gelb-Orange (6. Kyu) erhielten Pierre Ederer, Kira Kremer, Vanessa Liesberg und Julian Sack, Orange (5. Kyu) Tim Schneider und Orange-Grün (4. Kyu) Anna-Lena Höcherl. Für die Gürtelfarbe Blau (2. Kyu) wurden zusätzlich Würgetechniken sowie eine Kata (vorgeschriebene Abfolge von Techniken in einer besonderen Form) gefordert.

Den Blaugurt erwarben Franziska Höcherl, Vanessa Höcherl sowie Mara Noorlander. Für die beiden Prüfer Joachim Fels und Torsten Zettelmeier gab es keinerlei Beanstandungen, so dass die Prüflinge ihren neuen Gürtel und die Urkunden in Empfang nehmen konnten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019