„Die Königin unter den Feuerwehr-Fahrzeugen“

Im Rahmen eines öffentlichen Festakts auf dem Marktplatz wurde am Freitagabend das neue Drehleiter-Fahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim übergeben und in Dienst gestellt. Bürgermeister Wolfgang Vockel (rechts) übergab den Schlüssel an Stadtkommandant Michael Noe.