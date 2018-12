Die Lebensqualität in der Stadt verbessert

Tauberbischofsheim.Vor 20 Jahren – quasi in einer Nacht- und Nebelaktion – wurde die Nachbarschaftshilfe Tauberbischofsheim als eigenständiger, unabhängiger Verein gegründet.

Jetzt gab es Anlass, das Jubiläum im Turmzimmer der Volksbank zu feiern, Rückschau zu halten und Ehrungen vorzunehmen. Dabei waren nicht nur Helferinnen und Helfer des Vereins, sondern auch Personen und Vertreter von Organisationen, mit denen der Verein seit vielen Jahren zusammen arbeitet oder die im gleichen sozialen Feld tätig sind.

Bei der Begrüßung erwähnte Filialleiter Harald Dittmann die Aufgaben und Unterstützungen, die der Verein für hilfsbedürftige Mitmenschen leistet. Vorsitzende Brigitta Meuser hieß ebenfalls die zahlreichen Anwesenden willkommen.

In seinem Grußwort sprach Bürgermeister Wolfgang Vockel allen seinen Glückwunsch und Respekt für diese Zeit der Vereinsaktivität aus, die die Lebensqualität in der Stadt erhöht und von vielen Menschen sehr geschätzt wird.

Vorsitzende Brigitta Meuser gab einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre der Vereinstätigkeit, da die ersten zehn Jahre bei dem entsprechenden Jubiläum schon präsentiert worden waren. Neben den Einsätzen der rund 150 Helfer als Unterstützung in Privathaushalten gab es ein Übersetzungsprojekt für Flüchtlinge, die noch kein Deutsch sprechen: Eine Helferin war bei Arztbesuchen oder Behördengängen als Dolmetscherin tätig, damit es durch Sprachschwierigkeiten keine neuen Probleme gab. Weiter wurde schon mehrmals eine Brillensammlung durchgeführt, damit diese – aussortiert – nicht einfach im Müll landen, sondern noch anderen Menschen auf der Welt nützen können.

Dann folgten Ehrungen von Helferinnen, die 20, 15 und zehn Jahre ununterbrochen dabei sind. Sie alle erhielten eine Urkunde und ein kleines Präsent. Dann wurde Einsatzleiterin Monika Wenzel nach 16 Jahren in den verdienten Ruhestand verabschiedet, was alle gar nicht richtig glauben konnten. Die vielen Stunden im Büro, die unzähligen Gesprächen, die genaue Arbeitsleistung und das uneingeschränkte Vertrauen in der Zusammenarbeit mit dem Vorstand wurden dabei ausdrücklich erwähnt. Ein Bumengeschenk sowie Schokolade als „Nervennahrung” waren der Ausdruck der Dankbarkeit von allen an sie.

Als neue Einsatzleiterin, die ab 2019 die Aufgaben übernehmen wird, wurde Christine Schaber aus Impfingen vorgestellt. Auch sie erhielt eine kleine Willkommensgabe als Zeichen und Ermunterung, dass man in alles neu hineinwachsen könne. Zuletzt galt der Dank der Vorsitzenden auch ihrem Mann Michael Meuser, der das zahlreiche ehrenamtliche Engagement seiner Frau mitträgt. Er akzeptiert wohlwollend, wenn spät abends noch das Telefon klingelt oder seine Frau als ehrenamtliche Geschäftsführerin so oft nochmals im Büro verschwindet. Nach dem offiziellen Teil folgte ein gemütliches Beisammensein in lockerer Atmosphäre mit guten gesprächen. nsh

