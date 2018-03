Die Leidensgeschichte Jesu eindrucksvoll dargestellt

Anzeige

Nach der Segnung der Palmzweige am Osterbrunnen im Grünauer Hof zog die Gemeinde in die Kirche ein und erinnerte damit an den Einzug Jesu in Jerusalem. Unter der Leitung von Mechthild Geiger eröffnete der Kinder- und Jugendchor den Palmsonntag mit „Hosanna-Rufen“ und verdeutlichte, mit welcher Begeisterung die Menschen Jesu acht Tage vor Ostern in Jerusalem empfangen hatten.

Im weiteren Gottesdienst rückte dann das Leiden und Sterben Jesu Christi in den Vordergrund. Der Kinder- und Jugendchor „Mini-Maxis“ brachte hierbei die Leidensgeschichte Jesu in einem Passionsspiel anschaulich und kindgerecht zur Aufführung. Einzelne Szenen des Markusevangeliums wurden hierbei in Texten und Liedern überzeugend und ergreifend vorgespielt, wobei als Erzählerin Hedwig Weniger und als Kommentatoren Miriam Höflein und Helena Holpert durch die Leidensgeschichte Jesu führten.

Mit der Szene, in der Judas (Simon Wolf), einer der zwölf Jünger, Jesus für 30 Silberlinge an die Hohenpriester (Sobika Kantharasa und Yasmina Kratzmüller) verrät, beginnt die Leidensgeschichte Jesu. Unter Paukenschlägen wird hierfür eindrucksvoll ein Stein mit dem Wort „Verrat“ in den Altarraum getragen. Nach dem letzten Abendmahl, welches durch die Erzähler verdeutlicht wird, findet sich Jesus betend mit seinen drei schlafenden Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes (Luisa Mayer, Jonte Aeckerle, David Hanke) im Garten Getsemani wieder. Schon zu dieser Zeit ist Jesus bewusst, dass sein Leiden kurz bevorsteht. In einem solistisch vorgetragenen Lied von Jesus (Muriel Withopf) wird dessen Angst greifbar: Jesus fragt sich, was nach dieser Nacht geschehen wird und bittet um die Hilfe des Vaters.

Kurz darauf wird Jesus von römischen Soldaten und Abgesandten der Hohenpriester verhaftet und zur Anhörung vor den römischen Richter Pontius Pilatus (Jonas Kaibel) geschleppt. Pilatus stellt Jesus dort viele Fragen, um herauszufinden, wer Jesus wirklich ist. Daraufhin befragt er schließlich das Volk, welchen Gefangenen er zum Paschafest freilassen soll. Der Gesamtchor mimt hierbei das Volk und entgegnet in einem Lied immer wieder energisch: „Kreuzige ihn, kreuzige ihn!“, worauf Pilatus Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt. Auf dem Kreuzweg nach Golgota, auf dem Jesus mehrmals unter der Last des Kreuzes zusammenbricht, trifft er auf drei weinende Frauen (Anna-Lena Böck, Jana Vollmer, Hannah Neckermann). Diese drücken in einem weiteren Lied unterstützt vom Gesamtchor ihre Klagen und ihr Unverständnis über die Verurteilung Jesu aus.

Zum Ende des Passionsspiels wird unter Paukenschlägen das Kreuz nach vorne getragen und aufgestellt, was das Leiden und Sterben Jesu nochmals sinnbildlich und eindrucksvoll verdeutlicht.

Sowohl der Gesamtchor als auch die mit fester Stimme vorgetragenen solistischen Darbietungen von Judas, Jesus, Pilatus, den Jüngern und den drei weinenden Frauen als auch die schauspielerische Leistung der weiteren Darsteller (als Soldat Svenja Heinrich, als Kreuzträger Judith Höflein, als Steinträger Kaize Fan) machten den Palmsonntag in Hochhausen zu einem besonderen Ereignis. Unterstützt wurden die „Mini-Maxis“ hierbei von Ramona Stümpel am Klavier und von Julian Rapp am Schlagzeug.

Es wurde deutlich, mit wie viel Begeisterung, Ernsthaftigkeit und gleichermaßen Überzeugung die Kinder und Jugendlichen unter Leitung von Mechthild Geiger, die hierbei von Hedwig Weniger unterstützt wurde, die Passionsgeschichte einstudiert hatten. Dekan Gerhard Hauk zeigte sich fasziniert von der Darstellung des Leidensweges Jesu durch die „Mini-Maxis“ und ermutigte die Gemeinde, in der letzten Woche vor dem Osterfest einmal darüber nachzudenken, an welcher Stelle in der Leidensgeschichte Jesu man sich selbst wiederfände. Des Weiteren würdigte er das Engagement und die Leistung der Kinder und Jugendlichen sowie der beiden Verantwortlichen, die das Passionsspiel schon seit einigen Jahren in unterschiedlichen Gemeinden der Seelsorgeeinheit zur Aufführung bringen. Dekan Hauk betonte, dass dadurch biblische Geschichten und der Glaube nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene wahrhaftig greifbar und erlebbar werden und in diesem Fall den Beginn der Heiligen Woche zu „etwas ganz Besonderem“ machten.

Auch die Gemeindemitglieder zeigten sich am Ende des Gottesdienstes begeistert vom aufgeführten Passionsspiel und dankten den „Mini-Maxis“ nicht nur mit Applaus, sondern ließen den Wunsch erkennen, solche Aufführungen durch den Kinder- und Jugendchor auch über den Palmsonntag hinaus zur Tradition werden zu lassen. mawa

