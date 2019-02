Die lustigen Abenteuer des Huhns Vroni

Das Stück „Mordskrawall im Hühnerstall“ wird am Samstag/Sonntag, 30./31. März, in der Turnhalle in Impfingen aufgeführt.

Impfingen. Der Theatervorhang in der Turnhalle in Impfingen öffnet sich wieder am Samstag, 30., und Sonntag, 31. März: Der Verein „Theater für Kinder – Förderverein für Kindergarten und Grundschule Impfingen“ zeigt das Stück „Mordskrawall im Hühnerstall“.

Die Geschichte von Huhn Vroni , das so gerne eine Taube sein möchte, spielt auf dem Impfinger Hühnerhof. Außer dem gackernden Federvieh leben noch Leo, der alte Hofhund oder Karlotta die eingebildete Katze auf diesem Hof.

Auch in der Nachbarschaft tummeln sich allerhand witzige und interessante Geschöpfe. So wird es für Klein und Groß ein Vergnügen sein, Vroni und ihre Freunde kennenzulernen und ganz nebenbei den Hof vor dem fiesen Freddy Fuchs zu beschützen.

Ob es den Bewohnern des Hühnerhofs gelingen wird, den Hof zu bewahren, erfahren alle großen und kleinen Zuschauer ab drei Jahren bei diesem Theaterstück „Mordskrawall im Hühnerstall“, das der Theaterverein für Kinder in diesem Jahr auf die Bühne bringt.

Vorhang auf heißt es jeweils um 13.30 und 16.30 Uhr in der Turnhalle Impfingen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019