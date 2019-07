Die Mittlere Reife in der Tasche

In einer flotten und ansprechendenden Abschlussfeier erhielten die erfolgreichen Zehntklässler der Realschule des Schulzentrums am Wört die Zeugnisse der Mittleren Reife überreicht.

Tauberbischofsheim. Fetzige Gitarrenklänge, ein dröhnender Bass, kraftvolle Schlagzeugrhythmen und ein mitreißender Gesang, die Festhalle in Tauberbischofsheim bebte. Alle Zuschauer, festlich gekleidet, standen und klatschten den Beat von „Smoke on the water“. Was war denn hier los? Klare Sache, nicht etwa ein Konzert der Altrocker von „Deep Purple“ stand an, nein, Schüler und Lehrer der Realschule des Schulzentraum am Wört hatten die Bühne geentert und feierten ausgelassen das Bestehen der Mittleren Reife. Das zehnte Schuljahr war geschafft.

Optimale Bedingungen

Aber der Reihe nach. Jasmin Kieslich, stellvertretende Schulleiterin des Schulzentrums, hieß zu Beginn der Abschlussfeier die vielen Gäste – Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung, Sekretärinnen und Vertreter der Stadt – willkommen und führte anschließend den gesamten Abend durchs Programm. Musikalisch ging es dann auch gleich weiter, das Bläserensemble unter der Leitung von Fr. Schreck führte gekonnt vor, was es während des Schuljahres neu gelernt hatte. Das zweite Stück der Bläserklasse wurde sogar zu einer Crossover-Version, als die Rock-AG mit ihrem Bandleader Klaus Kirchner die Trompeten und Posaunen mit ihren Gitarrenriffs bei „Final Countdown“ unterstützten.

Aber auch die Lehrer haben Musik im Blut – eindrucksvoll zeigten das Samira Krug und Ines Frech, die mit den Zehntklässlern der Rock-AG Akustik-Versionen von „Shallow“ und „Stitches“ darboten.

Nun wurde es ruhiger, zwei Redebeiträge standen an. Zuerst überbrachte Gerhard Baumann in seiner Funktion als Bürgermeisterstellvertreter den Abschlussklassen seine Glückwünsche der Stadt und wies vor allem darauf hin, dass der Main-Tauber-Kreis mit seiner niedrigen Arbeitslosenquote optimale Bedingungen für eine Ausbildung biete und er sich freuen würde, wenn viele Schüler der Heimat treu bleiben würden.

Fr. Wagner, die Elternvertreterin des Schulzentrums, dankte den Lehrern, aber auch natürlich besonders den Eltern für ihre Bemühungen um ihre Sprösslinge und wünschte allen einen gelassenen Blick in die Zukunft sowie schöne Erinnerungen an die Schulzeit.

Viel Bewegung war anschließend auf der Bühne zu bewundern, als die Mädchen der Klassen 8e und 8f, trainiert von ihrer Lehrerin von Fr. Vogt, einen schwungvollen Tanz präsentierten.

Gesamtnotenschnitt 2,5

Nun ergriff Damian Ries, der Schülersprecher, das Wort. Er wies darauf hin, dass alle Absolventen viel zusammen erlebt, den lärmenden Umbau des Schulzentrums in den letzten Jahren gut überstanden und das zehnte Schuljahr erfolgreich gemeistert hätten. Ein Dank an die Lehrer durfte natürlich auch nicht fehlen. Bevor dann endlich die Zeugnisse überreicht wurden, richtete Schulleiter Christian Wamser noch einige Worte an die Entlassschüler. 89 von ihnen aus vier Klassen hätten bestanden, ein Gesamtschnitt von 2,5 wurde erreicht, eine ordentliche Leistung, mit der man zufrieden sein könne.

Aber außer den schulischen Leistungen, den Noten, sei es sehr wichtig, dass die Jugendlichen gelernt hätten, eigene Entscheidungen zu treffen, ihren eigenen Weg zu gehen, selbstständig durchs Leben schreiten und immer Wege finden können, die sie weiterführten. Dafür wünschte Wamser ihnen alles Gute.

Nun war es aber soweit, der langersehnte Moment war da, jeder Absolvent bekam sein Zeugnis feierlich überreicht. Einige wurden sogar mit einem Lob oder mit einem besonderen Preis, gestiftet vom Förderverein des Schulzentrums, ausgezeichnet.

Auch die Klassenlehrer der zehnten Klassen, Burkard (10c), Fricke (10d), Proschinger (10e) und Rüttling (10f), bekamen Geschenke von ihren Klassen, bevor dann die Rock-AG nochmals ihre Gitarren ertönen ließ und die Lehrerinnen Frech und Krug die Zuschauer zum Aufstehen und Mitklatschen animierten. Alle machten mit und in dieser ausgelassenen Stimmung endete die Abschlussfeier der Realschule.

Preise und Belobigungen

Preis des Fördervereins für die Schulbesten: Simon Ballweg und Thomas Hepp (beide 10e), Note 1,2.

Preise: Thomas Hepp 10e, 1,2; Simon Ballweg, 10e, 1,2; Jakob Hofmann, 10e, 1,4; Mara Walter, 10c, 1,5; Melina Ries, 10d, 1,6; Damian Ries, 10c, 1,6; Jana Bopp, 10d, 1,7 Sinem Katkay, 10c, 1,7; Natalie Göbel, 10c 1,7; Chiara Podetz, 10d, 1,8; Anna Seidenfuß, 10c, 1,8; Linnea Weber, 10c, 1,9; Tim Fahrmeier, 10d, 1,9; Melina Schneide, 10e, 1,9; Feride Ünal, 10f, 1,9.

Belobigungen: Kim Schädel, 10f, 2,0; Andrej Merker, 10d, 2,0; Delia Markert, 10c, 2,0; Lena Hofer, 10c, 2,0; Lea Eller, 10c, 2,0; Lusia Stapf, 10e, 2,1; Marie Lindemann, 10e, 2,1; Marina Schwab, 10e, 2,1; Ann-Kathrin Wöppel, 10d, 2,1; Leon Michel, 10d, 2,1; Jonathan Martini, 10d, 2,1; Tim Gärtner, 10c, 2,1; Kimberly Dluzak, 10d, 2,2; Julia Baumann,10e, 2,2.

Zusätzliche Preise: Mara Walter,10c, für sehr gute Leistungen im Fach Mathematik (1,2); Jana Bopp, 10d, für sehr gute Leistungen im Fach Mathematik (1,4); Leon Michel, 10d, für sehr gute Leistungen im Fach Englisch (1,4); Melina Ries, 10d, für sehr gute Leistungen im Fach Mathematik (1,1); Simon Ballweg, 10e, für sehr gute Leistungen im Fach Mathematik (1,1); Thomas Hepp, 10e, für sehr gute Leistungen im Fach Mathematik (1,1); Jakob Hofmann, 10e, für sehr gute Leistungen im Fach Mathematik (1,4); Enna Kungl, 10d, für besonderes Engagement in der Rock AG; Leon Michel, 10d, für besonderes Engagement in der Rock AG; Andrej Merker, 10d, für besonderes Engagement in der Rock AG, Benjamin Fleischmann, 10e, für besonderes Engagement in der Rock AG; Damian Ries, 10c, für herausragendes Engagement als Schülersprecher.

Preis des Fördervereins für die besten FÜK-Gruppen, Note 1: Fairer Handel – von der Kakaobohne zur Schokolade, Mara Walter, Natalie Göbel und Lena Hofer (alle 10c); Die Apartheid in Südafrika am Beispiel des Buches „Meine Schwester Sara“, Chiara Podetz, Jana Bopp und Melina Ries (alle 10d); Bionik – erklärt an ausgewählten Beispielen Simon Ballweg, Jakob Hofmann, Thomas Hepp (alle 10e). rsr

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019