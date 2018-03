Die Musik war und ist seine Leidenschaft

Anzeige

Statt sich also aktiv am Kriegsgeschehen beteiligen zu müssen, konnte Wilhelm Keller weiterhin auf dem elterlichen Hof mitarbeiten. Am 23. Mai 1953 heiratete er seine Jugendliebe Hilda, mit der er vier Kinder bekam, und hatte fortan auf dem Hof seiner Schwiegereltern Beschäftigung.

Doch die Landwirtschaft warf immer weniger ab. 1961 ließen er und vier andere Landwirte sich zur „Ortsauflockerung“ mit ihren Höfen aussiedeln. Doch die Landwirtschaft regenerierte sich nicht. Daher suchte Wilhelm Keller Arbeit in den Vereinigten Spezialmöbelfabriken (VS). Nach dreieinhalb Jahren wurde allerdings auch dort die Auftragslage dünner, so dass Wilhelm Keller erneut auf Arbeitssuche ging. Schließlich fand er eine feste Anstellung bei der Firma Faber, einer Eisengießerei in Dittwar.

Dort war er als „Kernmacher“ bis zum Renteneintritt tätig. In seiner Freizeit besuchte Wilhelm Keller regelmäßig die Bibelstunde.

60 Jahre lang war er zudem aktives Mitglied im Posaunenchor Wenkheim, den er sogar einige Jahre lang leitete. Auch heute noch spielt er auf dem Euphonium, auf der Zitter und auf der Mundharmonika. Weitere Leidenschaften sind das Lesen und seine Stallhasen, um die sich Wilhelm Keller liebevoll kümmert. In seiner Wohnsiedlung ist er mit 90 Jahren der älteste Bewohner.

Den zahlreichen Glückwünschen, auch von drei Enkeln und drei Urenkeln, schließen sich die FN gerne an. ghtf

Montag, 26.03.2018