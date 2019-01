Die Patienten zügig und sicher erreichen

Außerhalb der Sprechzeiten der Hausärzte, an sieben Tagen in der Woche, sind die Malteser mit ihren Bereitschaftsfahrzeugen unterwegs und bringen den diensthabenden Arzt zum Patienten.

Odenwald-Tauber. Krankheiten halten sich nicht an Sprechzeiten. Plötzlich hohes Fieber am späten Abend oder eine hartnäckige Magenverstimmung am Wochenende und die Notfallpraxis ist unerreichbar, weil

...