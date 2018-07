Die spannende Welt der Bücher entdecken

Anzeige

tauberbischofsheim.Mit einer Infoveranstaltung auf dem Marktplatz startete der Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ der städtischen Mediothek Tauberbischofsheim.

Ermöglicht durch eine Spende der EnBW wurden speziell für diese Aktion 100 neue Bücher eingekauft. Bei der Leseclubaktion können Schüler mit einem kostenlosen Clubausweis aus fast 100 neuen Büchern auswählen, die mit dem „Heiß auf Lesen©“-Logo gekennzeichnet sind. Wer mindestens drei Bücher in der Zeit vom 14. Juli bis 15. September gelesen hat und die entsprechenden Fragen bei der Rückgabe beantworten konnte, bekommt am Abschlussfest nicht nur eine kleine Überraschung, sondern auch eine Urkunde, die in der Schule vorgelegt werden kann.