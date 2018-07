Die Staatsanwaltschaft wird Anklage erheben

Anzeige

Der Polizeibeamte habe, so hatte Dr. Schrepfer damals kundgetan, bei seinem Vermieter in einer unterfränkischen Kommune „ob seines Berufsstandes“ großes Vertrauen hervorgerufen, was es ihm vereinfacht habe, an das Geld des Seniors zu kommen. Er habe es erreicht, sich offiziell in treuhänderischer Absicht anzunähern, um seine Hilfe anzubieten. Letztlich soll es ihm jedoch nur darum gegangen sein, an Teile des Vermögens zu gelangen.

Der Beamte soll seinem Vermieter versichert haben, für ihn zum Beispiel Rechnungen an die Krankenkasse oder für therapeutische Behandlungen zu überweisen, nachdem er zwischenzeitlich sogar eine Kontovollmacht erhalten hatte. Daraufhin sei es auch zu mehreren größeren Geldtransaktionen gekommen – meist auf das Konto des Beamten.

Schließlich waren Angehörige des Schwerkranken aufmerksam geworden, hätten einen Rechtsanwalt hinzugezogen und so den Fall ins Rollen gebracht. Bei Durchsuchungsaktionen seien dann mehrere Tausend Euro in Bar sichergestellt worden, darüber hinaus eine nicht unerhebliche Menge an Rauschgift.

Nachdem Anklage erhoben wird, könnte womöglich schon in zwei bis drei Monaten vor dem Würzburger Landgericht verhandelt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.07.2018