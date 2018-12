Die Stadt erhöht ihre Zuschüsse

Tauberbischofsheim.Mit der Sprachförderung in den kirchlichen Kindertagesstätten beschäftigte sich der Verwaltungsausschuss der Stadt Tauberbischofsheim in seiner Sitzung am Dienstag.

Die Stadt erhöht ihre bisherige Förderung um 43 Prozent auf 150 Euro für jedes Kind, das ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 eine Sprachfördergruppe in der Kinderbetreuungseinrichtung besucht. Dabei handelt es sich um eine freiwillige und zusätzliche Leistung der Stadt.

Mindestgruppengröße

Einstimmig wurde der Antrag angenommen, eine Mindestgruppengröße für die Sprachförderung festzulegen, um die städtische Förderung zu erhalten.

Die Gruppe muss mindestens fünf Kinder in ein- und zweigruppigen Einrichtungen und mindestens sechs Kinder in Einrichtungen mit drei oder mehr Kindergartengruppen umfassen.

Qualifizierte Kräfte

Die Sprachförderung in den Kindertagesstätten wird seit Jahren erfolgreich durchgeführt und von der Stadt finanziell unterstützt. Sie wird durch qualifizierte Kräfte durchgeführt und umfasst 120 Stunden je Fördermaßnahme. Da die bisherige Regelung seit Beginn des neuen Kindergartenjahres 2018/2019 nicht mehr galt, war ein neuer Beschluss über die weitere Förderung und deren Höhe notwendig.

