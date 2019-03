Die Stadt so richtig auf Vordermann gebracht

Tauberbischofsheim.Viele freiwillige Helfer beseitigten am Samstag bei der stets im Frühjahr stattfindenden Aktion Picobello in Tauberbischofsheim und seinen Ortsteilen wieder den Müll der vergangenen Monate.

388 gute Geister

Am sonnigen Samstagmorgen teilte Christine Müller vom städtischen Ordnungsamt die Teams vor dem Feuerwehrgerätehaus in die einzelnen Reinigungsbezirke im Stadtgebiet ein.

Zum ehrenamtlichen „Frühjahrsputz“ hatten sich diesmal 388 freiwillige Helfer, darunter rund 209 Schüler aus den Schulen der Kreisstadt, gemeldet. Bürgermeistert Wolfgang Vockel dankte den vielen guten Geistern fürs Mitmachen. Der Begriff „Picobello“ bedeute so viel wie „piekfein“, und das sei die Stadt zurzeit noch nicht.

Besucher hinterlassen Spuren

Ein „gutes Beispiel“ sei hier auch der Wartebereich an der Bushaltestelle, wo die „Besucher“ immer sichtbar ihre Spuren hinterlassen. Vockel wandte sich an die Helfer: „Wir wollen die Stadt wieder auf Vordermann bringen, so, dass sich hier wieder alle wohl fühlen.“ Abschließend dankte er dem Ordnungsamt und dem Bauhof für die Vorbereitungen zur Aktion.

Nicole Hepp und Uwe Holler vom städtischen Bauhof statteten die Helfer am Feuerwehrgerätehaus mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken aus. Danach begannen die einzelnen Teams die verschiedenen Zonen im Stadtgebiet vom Müll zu befreien. Säckeweise wurde dieser, darunter auch wieder viele wild entsorgte Alltagsgegenstände, von den fleißigen Helfern zusammengelesen. Das, was andere achtlos weggeworfen hatten, landete im Müllsack – dort, wo es eigentlich auch hingehört. An der Reinigungsaktion beteiligten sich bereits schon am Mittwoch und Freitag Schüler aus dem Schulzentrum am Wört und der Christophorus-Schule. Die Erich Kästner Schule in Distelhausen wird am 29. März noch einmal aktiv an der vorbildlichen Stadtreinigung teilnehmen. Nach getaner Arbeit gab es für die Helfer eine Stärkung in der Sparkasse Tauberfranken. ubü

