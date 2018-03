Die Vorfahrt nicht beachtet

Anzeige

Tauberbischofsheim.Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von insgesamt 5000 Euro kam es am Mittwochabend in Tauberbischofsheim an der Einmündung Laurentiusbergstraße und Mergentheimer Straße.

Die 62-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte von der Laurentiusbergstraße nach rechts in die Mergentheimer Straße einbiegen. Da ihr ein auf der Rechtsabbiegerspur der Mergentheimer Straße fahrender Pkw die Einfahrt ermöglichte, bog sie nach rechts ab.

Dabei übersah die 62-Jährige eine auf der Linksabbiegerspur fahrende und vorfahrtsberechtigte 24-jährige Lenkerin eines Peugeots, wodurch es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam.