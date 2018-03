„Die Welt fair ändern“

Anzeige

Für Hauk ist klar: „Als Christen können wir bei diesen Themen nicht als Zuschauer abseits stehen, sondern müssen uns in Wort und Tat einmischen, damit die Welt fair-ändert wird.“

Wie man sich „einmischen“ kann, zeige das Beispiel Weltladen. Es gebe ihn seit mehr als 25 Jahren in Tauberbischofsheim. In der Kreisstadt sei er eine Institution und auch für das Umland habe er sich zu einer festen Größe entwickelt. Stefanie Buck-Neuhäuser stellte die Einrichtung und ihre Philosophie beim Solidaritätscafé vor. Sie ist eine von rund 25 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und war fast acht Jahre Sprecherin des Trägervereins. Der faire Handel ist nach Auffassung von Stefanie Buck-Neuhäuser notwendig, weil er den Kleinbauern und Handwerkern ein Leben in Würde ermöglicht. Auf dem Weltmarkt seien die Preise oft so gering, dass die Menschen kaum von ihrer Arbeit leben könnten. Der faire Handel strebe stattdessen eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen den Handelspartnern an. Ein wichtiges Kriterium ist ihren Ausführungen zufolge das Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit.

Die Vorteile fairen Handelns liegen Stefanie Buck-Neuhäuser zufolge auf der Hand. „Der faire Preis ermöglicht langfristige Planung“, betonte sie. Die Handelspartner profitierten von einer intensiven Beratung, Vorauszahlungen seien bei Bedarf möglich. Zudem würden regelmäßig Prämien ausgezahlt. „Damit können Gemeinschaftsprojekte wie Schulen oder Gesundheitsstationen realisiert werden.“

Den Erlös des Nachmittags stiften die Verantwortlichen des Solidaritätscafés Schwester Maria van der Linde. In Lima (Peru) arbeitet sie in einem Armenviertel. Die Spende soll dazu beitragen, dass die Kinder dort ein nahrhaftes Mittagessen bekommen können. feu

