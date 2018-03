Die Zahl der Mitglieder ist weiterhin rückläufig

Anzeige

Die Vorsitzende blickte im Geschäftsbericht auf das Vereinsgeschehen seit der letzten Hauptversammlung Anfang 2016 zurück. Neben den Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnte durch Veranstaltungen zusätzlich Geld für die Kirchenrenovierung gesammelt werden. Regen Zuspruch fand das Weißwurstfrühstück am Patroziniumsfest. Ein Filmnachmittag mit alten Filmen über das frühere Dorfleben im tauberfränkischen Raum wurde zusammen mit den Ministranten durchgeführt. Im letzten Advent fand das Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der St. Markuskirche statt, welches viele Besucher auch aus den umliegenden Gemeinden anlockte. Daneben hat der Verein bei der Aktion der Volksbank „Wir für hier“ teilgenommen und dafür eine Spende erhalten. Außerdem wurde bei den Vorbereitungen der Seniorenkaffees mitgeholfen. Der Überschuss aus den Kaffeemittagen erhielt der Verein. „Wir können zufrieden sein“, bilanzierte die Vorsitzende, aber mit der kritischen Anmerkung, dass durch die Abgänge der Mitgliederbestand weiter gesunken sei.

Aus dem Kassenbericht war zu entnehmen, dass in den Jahren 2016/17 ein ansehnlicher Geldbetrag gesammelt werden konnte, der auf ein Sparkonto bei der Kirchengemeinde überwiesen wurde.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands erfolgte der Ausblick auf künftige Aktivitäten. Hierzu teilte Pfarrer Hauk mit, dass der Stiftungsrat der Kirchengemeinde Tauberbischofsheim in den Entwurf des Haushaltsplans 2018/19 neben anderen größeren Projekten auch die Renovierungsmaßnahmen für die St. Markuskirche aufgenommen hat. Der Haushaltsplan liege jetzt zur Prüfung und Freigabe beim Ordinariat in Freiburg. Bei einer Freigabe sei noch im laufenden Jahr mit den ersten Planungen zu rechnen. Zudem sprach er den Wunsch auf weiterhin erfolgreiches Engagement aus.

Dem konnte Irmgard Axmann zusagen, denn das Weißwurstfrühstück am Patrozinium sei wieder in Vorbereitung. Auch die Aktion mit der Volksbank werde weitergeführt. Außerdem soll ein philippinischer Gottesdienst gefeiert werden. Der Kirchenbauförderverein wird die Organisation des Begleitprogrammes übernehmen. Für 2019 will man sich wieder um ein Konzert mit dem Heeresmusikkorps bemühen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018