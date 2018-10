„Die Zahlen sind einfach gut“

Tauberbischofsheim.Im Anschluss an die Vorstellung der Eckpunkte des neuen Haushaltsplans, nahmen in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch die Sprecher der einzelnen Fraktionen Stellung zu dem Zahlenwerk.

Kurt Baumann (CDU): „Aus Sicht unserer Fraktion wurden die im 624-seitigen Zahlenwerk aufgezeigten Schwerpunkte richtig gesetzt.“ Die Infrastruktur der Stadt sei gut, gleichwohl wisse man, dass es noch

...