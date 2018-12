„Die Zukunft unserer Kirche“ im Blick

Tauberbischofsheim.14 Männer des Dekanats Tauberbischofsheim trafen sich in einem Bildungshaus des Erzbistums Bamberg in Obertrubach in der Fränkischen Schweiz zu einem Männerwochenende.

Die geistliche Leitung hatte Pastoralreferent Gerhard Brock, der einige Jahre in Dittwar gewohnt hatte, einer der Teilnehmer war der frühere Pfarrer Frieder Bellm.

Nach einer kurzen Ankommrunde stieg man in das erste Thema „Die Zukunft unserer Kirche“ ein. Bei einer Selbsteinschätzung stellten die Männer zunächst fest, dass ihre Beziehung zu Jesus verhältnismäßig gut und vertrauensvoll ist.

Bei ihrer Beziehung zur „Institution Kirche“ wurde jedoch klar, dass alle inzwischen einen mehr oder weniger großen Abstand hatten oder die Verbindung sogar ganz abgebrochen war. In der Diskussion wurden verschiedene Gründe hierfür ausfindig gemacht.

Zum einen trug hierzu wesentlich der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche bei. Als weitere Ursache wurde die Rolle der Frau in der Kirche herauskristallisiert.

Eine starr zementierte Hierarchie stoße viele ab und passe nicht mehr in die heutige Zeit. Zweites großes Thema war „Die Kirche der Zukunft“. In Gruppenarbeit wurden hierzu sehr viele Aspekte erarbeitet.

Weitere Diskussionspunkte waren die Einbindung der Jugend und neue Gottesdienstformen. Auch eine Wanderung durch die Herbstlandschaft der Fränkischen Schweiz stand auf dem Programm.

Mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Bellm leitete, schloss das von Joachim Gessler organisierte Männerwochenende. Vom 8. bis 10. November 2019 findet im Kloster Schwarzenberg das 30. Männerwochenende statt. Anmeldungen hierzu sind bis Ende März bei Joachim Gessler möglich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018