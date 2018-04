Dienstälteste Mitarbeiterin verabschiedet

Anzeige

Als dienstälteste Mitarbeiterin der Firma Boller-Bau GmbH wurde Rita Gehrig nach mehr als 46 Jahren im Rahmen einer Feierstunde von Geschäftsführung und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet.

Distelhausen. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken wir auf die letzten 46 Jahre zurück. Mit einem weinenden Auge, weil wir dich sehr vermissen werden, und einem zugleich glücklichen Auge, weil wir uns für dich freuen. Heute müssen wir dich in den wohlverdienten Ruhestand ziehen lassen.“

So begann Geschäftsführer Michael Boller seine Laudatio zur Verabschiedung seiner langjährigen Mitarbeiterin. Am 1. November 1971 sei Gehrig als Auszubildende in das Unternehmen gekommen. Nach erfolgreichem Abschluss habe sie sich schnell in den Bereich Lohn- und Personalwesen eingearbeitet. Dieses durchaus sehr anspruchsvolle Metier „Baulöhne“ habe sie in all den Jahren mit großer Routine und Bravour gemeistert.