Dienstjubiläum und Verabschiedung

Tauberbischofsheim.In der vergangenen Woche feierte Ulrike Krupitza (Dritte von rechts) ihr 25-jähriges Dienstjubiläum in der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim. Bürgermeister Wolfgang Vockel (Mitte) dankte der Reinigungskraft, die bereits in verschiedenen Grundschulen der Stadt tätig war, so in der Grundschule am Schloss, in Distelhausen und in Impfingen. „Sie sind immer vor Ort, wenn Not am Mann ist und auch bereit, außerhalb der normalen Arbeitszeiten ihren Dienst zu tun“, so Vockel. Für ihre langjährige und von den Kollegen sehr geschätzte Tätigkeit überreichte er ihr eine Urkunde und ein Präsent. Zeitgleich wurde eine langjährige Angestellte des Hauses verabschiedet: Ingrid Schulz (Dritte von links), in der Betreuung an der Grundschule am Schloss tätig, verabschiedete sich in den Ruhestand. Gemeinsam mit ihrem Mann nahm sie das Präsent der Stadt sowie den damit verbundenen Dank für ihre engagierte und zuverlässige Arbeit entgegen. Es gratulierten auch Klaus Roth (Personalrat, links), Heike Theiler-Markert (Zweite von links) sowie Hauptamtsleiter Michael Karle (rechts). Bild: Stadt Tauberbischofsheim