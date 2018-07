„Diese Lücke muss erst einmal neu gefüllt werden“

Anzeige

Tauberbischofsheim.Mit Ende dieses Schuljahres verließen 121 Jahre Schuldienst die Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim – insgesamt vier Kollegen wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Zum Lehrer berufen

Auf Klaus Schenck, Lehrer für Deutsch und evangelische Religion, fallen dabei insgesamt 15 der 121 „Schuldienstjahre“ an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim. Vor allem über seine Schülerzeitung „Financiel t(‘a)ime“ machte sich Schenck auch über Tauberbischofsheim hinaus einen Namen; die Zeitung wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet und war als digitale Ausgabe weltweit im Netz abrufbar. Darüber hinaus nutzen bis zu 13 000 User im Monat die ebenfalls von Klaus Schenck betriebene Homepage zur Abiturvorbereitung. Diese Homepage wird er auch im Ruhestand weiter pflegen, bleibt seinem Beruf, seiner „Berufung“ als Lehrer treu, so dass auch die kommenden Schülergenerationen hier Anregungen und Hilfestellung erhalten.

Insgesamt 40 Jahre unterrichtete Axel Fahrbach, Lehrer für BWL und Geographie, 34 „Schuldienstjahre“ davon verbrachte er an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim. Während seiner Zeit in Tauberbischofsheim organisierte Fahrbach jährlich Exkursionen ins Ruhrgebiet, um den Schülern das Fach Geografie auch in der Praxis nahe zu bringen. Darüber hinaus war er in der Kommission für Prüfungsaufgaben für das Abitur bzw. der Bankkaufleute tätig und arbeitete ebenfalls am Lehrplan sowie an Handreichungen für das Fach Finanzmanagement mit.