Dieter Braun nun an der Spitze

Tauberbischofsheim.Bei schönem Sommerwetter wurde im Hotel Edelfinger Hof in Edelfingen der Präsidentenwechsel beim Lions Club Tauberbischofsheim von Dr. Hansjörg Eisele zu Dieter Braun vollzogen.

Der scheidende Präsident zog in seiner Ansprache Bilanz über sein Präsidentenjahr, das er neben politisch/gesellschaftlichen Themen dem historischen „Konstanzer Konzil“ gewidmet hatte. Konstanz war deshalb auch das Ziel der mehrtägigen Clubreise. In einem kurzweiligen Video ließ Hansjörg Eisele noch einmal seine Präsidentschaftszeit Revue passieren. Das große Benefiz-Konzert des Musikkorps der Bundeswehr sowie die Family-Basare in Lauda und Tauberbischofsheim, aber auch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt im Kloster Bronnbach ermöglichten in diesem Präsidentenjahr finanziell die Unterstützung zahlreicher sozialer Projekte, regional aber auch international, letzteres mit dem Schwerpunkt in Afrika.

Bevor Dr. Hansjörg Eisele seinem Nachfolger Dieter Braun die Präsidentschaftsinsignien übergab, freute er sich, dass im vergangenen Jahr sechs neue Clubmitglieder beigetreten waren.