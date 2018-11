Digitaler Wandel und schwäbische Töne

Um den digitalen Wandel und dessen Auswirkungen auf den Kapitalmarkt ging es beim Forum der Volksbank Main-Tauber. Anschließend präsentierte die Gruppe „füenf“ ihr Kabarett-Programm.

Tauberbischofsheim. „Sie müssen da nicht mitmachen, Sie sollten sich diese Entwicklungen aber vor Augen führen.“ Dieser Satz von Gastredner Norbert Faller fiel am Dienstag beim Forum der Volksbank Main Tauber eG in der Emil-Beck-Halle des öfteren. Gemeint waren die Auswirkungen des digitalen Wandels auf den Kapitalmarkt. Dieser Prozess war Hauptthema des Abends.

Einstellen auf digitalen Wandel

Bevor Hauptredner Norbert Faller das Wort ergriff, richtete der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Main-Tauber, Michael Schneider, ein paar begrüßende Worte an die zahlreichen Zuhörer. High Tech und Heimat gehe zusammen, sagte Schneider. „Wir müssen uns zwar im Zuge der Digitalisierung umstellen. Ein direkter Kundenkontakt ist aber weiterhin wichtig“, so der Vorsitzende weiter.

Dann übergab er das Wort an Norbert Faller. Der Portfoliomanager der Fondsgesellschaft Union Investment war bereits im letzten Jahr zum gleichen Anlass in Tauberbischofsheim zu Gast und führte mit lockerer und humorvoller Art durch den Abend.

Bevor Faller zu dem Hauptthema des Abends kam, richtete er den Blick auf die Entwicklungen der internationalen Finanzmärkte und erläuterte die derzeitige Immobiliensituation.

USA mit stabiler Wirtschaft

„Das Land, das heute Abend wählt, ist die Lokomotive der Volkswirtschaft“, eröffnete Faller. Gemeint waren die USA, wo am gleichen Abend die Kongresswahlen statt fanden. Der Wirtschaft dort gehe es so gut wie nie zuvor. Die USA verzeichneten zudem ein anhaltend robustes Stellenwachstum. Der Schwellenmarkt hingegen habe mit den Folgen des Handelsstreits zu kämpfen. Auch für Großbritannien sei es schwierig eine Prognose abzugeben, so Faller.

Im Anschluss ging der Manager auf die Entwicklungen der Immobilenpreise ein. In „ausgewählten Städten“ gingen diese „durch die Decke.“ Besonders an der amerikanischen Ost- und Westküste werde diese Entwicklung deutlich.

Auch in Deutschland sei dieser Umstand in Großstädten wie Frankfurt spürbar. Dort seien Wohnungen von einem Großbauprojekt wie dem „Grand Tower“ schon komplett verkauft, obwohl sich das Gebäude noch im Rohbau befinde. Im Gegensatz dazu sei der Immobilienpreis in ländlichen Regionen auf einem gleichbleibenden Niveau.

Im Hauptteil seines Vortrags erläuterte Norbert Faller dann die Entwicklungen der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Im Jahr 2006 sei der Mischkonzern General Electric noch die global größte Firma gewesen. Inzwischen dominieren digitale Plattformen die Märkte, so Faller.

Der Technologiekonzern Apple sei mit einem Börsenwert von einer Billionen an der Spitze. Dahinter folgen die Softwareunternehmen SAP, Alphabet und Microsoft. Europa sei durch die Technologieherrschaft dieser Firmen vorerst abgehängt, machte Faller deutlich. Insbesondere Apple profitiere durch die anhaltend hohe Nachfrage nach den neuesten iPhone-Modellen vom digitalen Wandel. Allein im letzten Quartal habe die Firma mit dem Verkauf von iPhones 73 Milliarden umgesetzt. „Sie müssen das nicht mitmachen, aber Sie müssen überlegen die Aktie einer Firma zu besitzen, die den Menschen Dinge verkauft, die sie nicht brauchen“, meinte Faller.

Profiteure der Digitalisierung

Danach nannte Faller weiter aufstrebende Konzerne, die durch die Digitalisierung begünstigt werden. Der Streamingdienst Netflix etwa habe inzwischen über 160 Millionen Kunden und alleine im letzten Quartal über sieben Millionen Nutzer dazu gewonnen. „Muss man diese Aktien haben? Die Menschheit will Netflix haben. Das ist Fakt.“ so Faller. E-Sport fülle Arenen, durch Videospiele werden große Umsätze erzielt. „Es gibt eine Firma, die Mikrochips für Computerspiele herstellt. Ich verstehe nicht, warum jemand nicht Aktien dieser Firma haben will.“ Auch Youtuber seien zunehmend populärer und nähmen Einfluss auf die Umsatzentwicklungen, zum Beispiel im Bereich der Drogerieartikel.

Neue Verkaufsform

Weitere neue Darstellungsformen wie „augmented reality“ (erweiterte Realität), durch die der Kunde dazu bewegt werden soll, seine Produkte in wenigen Schritten online zu kaufen, machen den Übergang von der realen in die digitale Welt deutlich. Diese neue Verkaufsform könnte eine Gefahr für den Einzelhandel werden. Es sei aber noch nicht abzusehen, ob sich dieses Modell durchsetzt.

Zum Abschluss beschrieb Faller noch einmal das wichtige Grundprinzip, das beim Aktienkauf gelte und gleichzeitig seine Arbeit ausmache. „Firmen zu finden, die jeder kennt und jeder mag, ist eine einfache Disziplin“, erklärte er. Die Königsdisziplin sei, Aktien zu finden, die nicht fallen. Die dürfe man nicht besitzen.

Humorvolles Programm

Es folgte mit der Stuttgarter A-cappella-Gruppe „füenf“ eine Mischung aus Comedy und Kabarett. Die Gruppe nahm in ihrem Programm verschiedene Popsongklassiker sowie Schlager aufs Korn. Mit „Bring mir die Sonne wieder zurück“, „Die Sonne ist für alle da“, „Fang dir die Sonne“, „Heute hier und jetzt“ und „Ein kleines Feuer, das dich wärmt“ präsentierten sie eine humorvolle Zusammenstellung der größten Songs von Patrick Lindner.

Auch das Publikum zogen sie beim Refrain mit ein und so kam am Ende Stimmung in der Emil-Beck-Halle auf.

Zum Abschluss besangen die Musiker mit dem Lied „Mir im Süden“ ihre schwäbische Heimat. Im Rheinland könne man besser feiern. Die Schwaben seien bundesweit aufgrund ihres Dialekts verhasst. Im Süden seien aber das bessere Bier und die hochwertigeren Kraftfahrzeuge zu finden.

Im Anschluss verweilten die Besucher bei einem Stehempfang und ließen den Abend ausklingen.

