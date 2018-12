Digitalisierung ist in allen Bereichen in vollem Gang

Tauberbischofsheim.Neben dem Einsatz von Tablets im Unterricht hat die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim in den letzten Jahren auch sehr viel Wert darauf gelegt, die Schulverwaltung an sich auf den technisch neuesten Stand zu bringen. Hierbei wurden zwei mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgeschlossene Zielvereinbarungsprojekte in diesem Schuljahr zu Ende gebracht und in den täglichen Schulalltag eingebunden, die die Schule auf technisch höchstes Niveau heben.

Komplett digitale Verwaltung

Die Einführung des digitalen Klassenbuchs war das letzte Mosaiksteinchen für eine komplett digitale Verwaltung der Klassen durch die Lehrer. Seit diesem Schuljahr hat der Lehrer über das Handy, das Tablet oder über den PC zu jeder Zeit und an jedem Ort Zugriff auf das Klassenbuch und verwaltet Fehlzeiten, Klassenbucheinträge und den Lehrstoff digital. Er kann jederzeit Einsicht in aktuelle Stunden-, Vertretungs- und Raumbelegungspläne nehmen und weiß, wann die Kollegen Klassenarbeiten angesetzt haben. Und das alles in einer Anwendung, gestaffelt nach streng vergebenen Rechten. So hat ein Klassenlehrer natürlich mehr Rechte als ein Fachlehrer.

Auch Schüler haben Zugriff auf ihren personalisierten Stundenplan, ihre Klassenarbeiten und ihre Hausaufgaben. Sie schauen sie sich digital und brandaktuell auf ihrem Handy an. Vertretungs- und Stundenpläne auf ortsgebundenen Bildschirmen oder Aushänge sind hinfällig.

Um dies nutzen zu können, wurden alle drei Gebäude der Gewerblichen Schule komplett mit Wlan versehen. Dies ermöglicht auch eine wesentlich bessere Nutzung des Internets im Unterricht.

Das zweite, große Zielvereinbarungsprojekt war die Einführung des Schulverwaltungsprogramms ASV-BW. Die kostenlose Software, die in Zukunft für alle Schulen in Baden-Württemberg verpflichtend eingeführt werden soll, läuft an der Gewerblichen Schule bereits seit dem Schuljahr 2014/15. Aktuell verwaltet die Schule damit vom Vabo bis zum Technischen Gymnasium alle elf vorhandenen Bildungsgänge. Die GTB war die erste gewerbliche Schule in Baden-Württemberg, die freiwillig ASV-BW produktiv im Einsatz hatte und wurde dadurch Leuchtturmschule für das Kultusministerium. Im Auftrag des Kultusministeriums und in Person von Studiendirektor Ralf Scherer berät und betreut die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim heute landesweit Schulen bei der Einführung von ASV-BW. Auch hier stehen Digitalisierungsprozesse im Vordergrund. So können Lehrer der Gewerblichen Schule zum Beispiel ihre Noten bequem von zuhause aus über das Internet in das System einpflegen. Auch die Verarbeitung von Statistikdaten wird zukünftig digital erfolgen.

Damit kamen aktuell zwei mehrjährig angesetzte Großprojekte an der GTB zum Abschluss, die die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim zukunftssicher aufgestellt haben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018