Dinkelbier wieder im Sortiment

Der Dinkel wird geerntet, gedroschen und vom Landwirt an die Mälzerei geliefert, die daraus Dinkelmalz herstellt. Und der hat es durchaus in sich. „Das war eine echte Herausforderung an unsere Braukunst“, sagt Braumeister Robert Schlagbauer.

Ein Grund: Anders als bei Weizen oder Gerste gibt es keinen speziellen Braudinkel. Alle gängigen Dinkelsorten enthalten aber relativ viel Eiweiß, das in der Fachsprache „Kleber“ genannt wird. „Die Masse, die während des Brau-Vorgangs entsteht, ist relativ zäh und lässt sich daher nicht wie üblich filtrieren“, erklärt er. Überschüssige Hefe und Trübstoffe müssen daher über eine Zentrifuge ausgesondert werden. Auch die Farbe des Bieres forderte das ganze Können der Distelhäuser Brauer.

Das Dinkelbier soll ähnlich rötlich-braun leuchten wie reife Dinkelähren. Das gelang schließlich durch den Einsatz verschiedener Malzsorten.

Das Dinkelbier reift nun noch einige Wochen im Lagerkeller, bevor es ab 20. August erhältlich ist. Diese saisonale Spezialität wurde nur in begrenzter Menge eingebraut und ist daher nur für kurze Zeit erhältlich.

