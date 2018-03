Diskussionsrunde mit Dr. Inge Gräßle

Anzeige

Tauberbischofsheim.Nach 40 Jahren Mitgliedschaft will das Vereinigte Königreich die EU am 29. März 2019 verlassen. Die Verhandlungen laufen und viele Fragen sind zu regeln. Die Auswirkungen auf die Bürger hüben und drüben und die Wirtschaft sind gewaltig.

Am heutigen Donnerstag wird um 10 Uhr im Hotel „St. Michael“ in Tauberbischofsheim die Lage in Großbritannien und die Auswirkungen auf die Region Odenwald-Tauber in einer Veranstaltung mit der Europaabgeordneten Dr. Inge Gräßle Thema sein: Einheimische Wirtschaftsvertreter bekannter Exportfirmen im Main-Tauber-Kreis werden im Rahmen der „Unhappy-Brexit-Hour“ in Kurzreferaten ihre Sicht zu diesem wichtigen Thema einbringen. Alle an diesem Thema Interessierten sind willkommen.