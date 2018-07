Dittwar rüstet sich für sein Dorffest

Anzeige

Dittwar.Die Dittwarer Vereine veranstalten auch in diesem Jahr das Dittwarer Dorffest, das am 21. und 22. Juli auf dem Dorfplatz stattfindet. Der Platz wird dazu in ein Ambiente getaucht, das zu kulinarischen Leckereien, guter Musik und interessanten Gesprächen einlädt.

Das Dittwarer Dorffest ist als Dankesfest für den gelungenen Wiederaufbau des Mittelortbereiches nach der Hochwasserkatastrophe am Fronleichnamstag 1984 entstanden und wird dieses Jahr zum 32. Mal gefeiert.

Mit seiner idyllischen Lage im Mittelort ist das Fest schon seit vielen Jahren weit über die Grenzen von Tauberbischofsheim hinaus bekannt.