Dittwarer Kapelle spielt „Musik für alle Generationen“

Dittwar.Die Musik- und Feuerwehrkapelle Dittwar veranstaltet am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr ein Herbstkonzert mit verschiedenen Highlights in der Laurentiushalle in Dittwar. Das Motto lautet „Musik für alle Generationen“. Zusammen mit ihrem Dirigenten Johann Feldhoffer möchte die Kapelle mit einem extra breit gefächerten Repertoire den Geschmack möglichst vieler Zuhörer ansprechen. Das Konzert besteht aus einem konzertanten Teil mit modernen und anspruchsvollen Aufführungen, Solostücken sowie bekannten Medleys und Oldies bis hin zur modernen und traditionellen Blasmusik. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Bild: Heinz Lotter

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018