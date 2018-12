Dorfweihnacht in besonderer Kulisse

Hochhausen.Wiederum beteiligen sich alle Vereine und Organisationen des Orts an der Dorfweihnacht in Hochhausen. Sie findet am Samstag, 8. Dezember, von 15 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Grünauer Hofs statt.

Festlich geschmückte Stände

Das wunderschöne Gebäudeensemble neben der Kirche St. Pankratius bildet dafür eine ideale Kulisse. Festlich geschmückte Stände mit allerlei Bastelwerk und kulinarische Genüsse warten auf die Besucher aus nah und fern.

Im Keller der Dorfscheune wird es eine Ausstellung von Näh- und Papierbastelarbeiten sowie einen Stand mit Lebkuchen geben. Das Erzählcafé Tauberbischofsheim stellt Bastelarbeiten aus und Leckereien aus Wenkheim erfreuen die Gemüter. Auf die Besucher wartet ein familienfreundliches Programm mit Auftritt und Gesang der Kindergartenkinder, Basteln für Kinder und – als Höhepunkt – einem Besuch des heiligen Nikolauses.

Der Gesangverein Liederkranz Hochhausen wird singen und die Musikkapelle Hochhausen spielt weihnachtliche Musik. Adventliches Singen in der Kirche St. Pankratius gibt es ab 18.15 Uhr. Während der gesamten Zeit ist auch das erst im vergangenen Jahr eröffnete Dorfmuseum zur Besichtigung geöffnet.

Im Anschluss an die Dorfweihnacht plant die Dorfjugend eine Nikolausparty im Keller der Dorfscheune.

