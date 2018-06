Dormitorium wird eröffnet

Anzeige

Tauberbischofsheim.„Es wird eine gewaltige Herausforderung“, so ahnte Bürgermeister Wolfgang Vockel in der ersten Gemeinderatssitzung nach dem Brand im Klosterhof vom 6. November 2016. Diese Herausforderung hat die Stadt nun mit Abschluss der Sanierungsarbeiten im Dormitorium und im Ostflügel des Klosterhofs gemeistert. Am heutigen Freitag um 17 Uhr wird der Komplex wiedereröffnet.

Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der an der Sanierung beteiligten Unternehmen und des Gemeinderats, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Anwohner sowie Feuerwehrleute sind dabei, um gemeinsam den Abschluss der Arbeiten zu feiern. Pfarrer Gerd Stühlinger und Pater Kasimir Fieden werden das Gebäude segnen, die Gruppe „This“ sorgt für die musikalische Gestaltung.