Dr. Hauptmann im Ruhestand

Tauberbischofsheim.In den Ruhestand verabschiedet wurde Dr. Michael Hauptmann, 25 Jahre lang Sportwissenschaftler und Trainer im Fechtzentrum Tauberbischofsheim. „Er hat beim Arbeiten nie auf die Uhr geschaut“, sagte Thomas Bayer, Vorstandsmitglied des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim. Neben seiner wissenschaftlichen Kompetenz haben die Athleten vor allem seine Menschlichkeit geschätzt, so Bayer und fügte an: „Er war mit seiner Arbeit maßgeblich am Erfolg der Fechter beteiligt.“ Sven Ressel, der Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes, sagte: „Er hat theoretische Prozesse mit Überzeugung Trainern und Athleten vermittelt.“ Bild: Michael Fürst