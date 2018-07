Dr. Stefan Kemmer ist neuer Präsident

Anzeige

Musikalisch abgerundet wurde die feierliche Ämterübergabe durch ein sehr ansprechendes Musikprogramm von Manuel Dahner. Bezug nehmend auf das Motto des Weltpräsidenten Barry Rassin „Be the Inspiration“ gab er diesen Gedanken in seinem Schlusswort an die rotarischen Mitglieder weiter und motivierte sie, gegenseitig und für andere inspirierend tätig zu sein. Dies geschehe durch aktive Clubarbeit, sowie durch das Einbringen der eigenen Energie, Ressourcen und Fähigkeiten zum Wohle der Allgemeinheit. Er wünsche sich weiterhin gegenseitige Ergänzung, Fairness, konstruktiven Austausch, Offenheit und Respekt gegenüber einander und der Sache. Der neue Vorstandes, besteht aus: Wolfgang Mika (Vizepräsident), Burkhard von der Groeben (Sekretär), Manfred Frank (Schatzmeister), Hans-Jürgen Reusch (Clubmeister), Nina Warken (Vortragswartin), Christof Geiger (2. Sekretär) und Jürgen Weihmann (Past Präsident),

