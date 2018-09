Drei Baufelder entstehen

Tauberbischofsheim.Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Mittwoch im Pavillion des Technologie- und Gründerzentrum am Wört dem Abriss der Gebäude 3,4 und 5 im ehemaligen Kasernenareal auf dem Laurentiusberg zu.

Die Kosten für den Abbruch der drei Kompaniegebäude einschließlich Schutzbauten und Zufahrtswege belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro. Ursprünglich waren Kosten von 800 000 Euro in den Haushaltsplan 2018 eingestellt worden. Die restlichen 500 000 Euro werden im Etat 2019 finanziert. Die Kosten sind zu 100 Prozent förderfähig, so dass die Stadt Tauberbischofsheim mit einem Zuschuss von 910 000 Euro vom Land rechnet.

„Wir schaffen hier drei terrassierte und somit ebene Baufelder, die ideal für eine Bebauung sind“, erläuterte Bürgermeister Wolfgang Vockel. „Die ersten Interessenten haben sich auch schon gemeldet.“ hut

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.09.2018