Drei Personen leicht verletzt

Tauberbischofsheim.Vermutlich infolge von Sekundenschlaf verursachte in der Nacht zum Samstag ein 21-Jähriger mit seinem Pkw auf der Landesstraße 506 in Tauberbischofsheim eine Verkehrsunfall. Der Mann war mit einer Beifahrerin undzwei mitfahrenden Kleinkindern aus Richtung Impfingen kommend in Richtung Tauberkreuzung/Bad Mergentheim unterwegs. Kurz vor der Einmündung Kachelstraße kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Front gegen den Masten einer Fußgängerampel. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw und kam auf dem rechten Fahrstreifen nach der Fußgängerfurt zum Stehen.

Beide Erwachsene und ein Kleinkind erlitten leichte Verletzungen. Vorsorglich wurden die Mutter und die Kinder zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, betrug der Schaden an der Ampelanlage etwa 5000 Euro.