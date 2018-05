Dreiergremium übernimmt Verantwortung

Anzeige

Beim Blick in die Zukunft sagte Roth, dass die Abteilung nicht nur, aber insbesondere in der Leitungsebene breiter aufgestellt werden müsse. Er appellierte an die Mitglieder, Verantwortung zu übernehmen, sich an einer konstruktiven Mitarbeit zu beteiligen und Posten zu besetzen.

Abschließend erklärte Jürgen Roth der Versammlung, dass er bei den Wahlen nicht mehr für die Position des Abteilungsleiters zur Verfügung stehen werde. Nach elf Jahren auf diesem Posten und davor 6 Jahren als Stellvertreter, sei es sinnvoll, den Weg für neue Kräfte freizumachen. Dennoch werde er auch zukünftig ein Teil des Teams bleiben und als Stellvertreter der neuen Abteilungsleitung und Verantwortlicher für Plätze und Technik Sportheim und Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Der Abteilungsleiter Sport, Alfred Kugler, unterstrich noch einmal die Notwendigkeit, sich breiter aufzustellen. In seinen Ausführungen beleuchtete er zunächst das Abschneiden der Herrenmannschaften. die „Erste“ belegte am Ende der Saison 16/17 in der Landesliga Odenwald einen guten siebten Platz, den sie auch in der aktuellen Spielzeit innehat. Die Mannschaft sei also im Soll. Nicht ganz so rosig sehe es bei der „Zweiten“ in der SG mit Hochhausen aus, denn die Mannschaft befinde sich im Abstiegskampf.

Verein gut vertreten

Grundsätzlich bescheinigte Kugler den Aktiven, dass sie sowohl auf dem Platz als auch im nicht sportlichen Bereich die Vereinsfarben hervorragend nach außen präsentieren. Dies gelte auch für das Frauenteam, das in Spielgemeinschaft mit dem TSV Dittwar in der Landesliga erfolgreich spiele. Sorgen bereiteten die A-Junioren, die in der Landesliga Odenwald Letzter sind. Was die Zukunft betrifft, so Kugler, müsse die Abteilung ganz genau ausarbeiten, wie und mit wem Spielgemeinschaften gebildet werden. Erfreulich sei, dass die B-Junioren nach dem Abstieg aus der Landesliga in SG mit Gerchsheim und Schönfeld den ersten Platz in der Kreisliga belegen. Ebenfalls einen Lichtblick stellten die C-Junioren dar derzeit Zweiter in der Kreisliga seien. Weniger erfolgreich, aber mit Spaß bei der Sache seien die D-Junioren in der Kreisklasse A.

Gute Nachwuchsarbeit

Vielversprechende Nachwuchsarbeit werde auch bei den E-Junioren und den Bambinis des TSV geleistet. Erfolgreich seien auch die Fußballmädchen.

Inzwischen seien drei Teams von den D- bis zu den B-Juniorinnen im Spielbetrieb etabliert. Die B-Juniorinnen belegen den Spitzenplatz in der Landesliga. Ebenfalls Platz eins in der Landesliga belegen C-Juniorinnen, und auch die D-Juniorinnen stehen in der Tabelle ganz oben. Insgesamt könne die Abteilung ein positives Fazit ziehen.

Michael Burger gab Einblick in die wirtschaftliche Situation der Fußballabteilung und stellte den Mitgliedern ein ausführliches Zahlenwerk vor. Die Abteilung stehe auf soliden Füßen. Insbesondere das Altstadtfest 2017 sei für die Fußballer „überragend“ gewesen, so Burger. Zur WM werde man wieder ein Public-Viewing im Sportheim und auf der Terrasse anbieten.

Zum Abschluss bedankter er sich bei Sybille und Gernot Seitz für die vorbereitenden Buchungen und Kontierungen, bei Max Breinbauer, der für Einkauf, Mitgliederverwaltung, Transaktionen und Hallenturniere verantwortlich zeichnete sowie bei Werner Dittmann, der die Jugendkasse verwaltet und sich über bereits viele Jahre um das Finanzmanagement bei der Martini-Messe kümmerte. Diesen Part werde er in Zukunft allerdings nicht mehr wahrnehmen.

Im Anschluss folgte der Kassenbericht, den Gernot Seitz stellvertretend für die verhinderten Kassenprüfer vortrug. Dieser bescheinigte eine einwandfreie Führung der Geschäfte und empfahl der Versammlung die Entlastung der Abteilungsleitung.

Arbeitsgruppe wird gebildet

In der Aussprache ging die Versammlung auf das Thema Sanierung der Sanitäranlagen näher ein und nach kurzer Diskussion einigte man sich, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um in der Winterpause die Sache anpacken zu können. Ebenfalls wurde eine zumindest teilweise Überdachung der Terrasse ins Gespräch gebracht, die insbesondere Fußballübertragungen bei EM und WM erheblich vereinfachen würde.

Die Entlastung nahm TSV-Vorsitzender Rüdiger Paul vor. Sie erfolgte einstimmig. Paul ließ es sich nicht nehmen, die Arbeit der Abteilungsleitung im Ganzen, die vom scheidenden Abteilungsleiter Jürgen Roth im Einzelnen zu würdigen. Er bescheinigte der Leitung eine ausgezeichnete Arbeit als funktionierendes und harmonisches Team, das passt. Jürgen Roth sprach er seinen persönlichen Dank für die konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit seit bereits 14 Jahren aus und zeigte sich erfreut darüber, dass er nicht ganz von Bord gehe. Roth habe neben zahlreicher Verdienste rund um die Abteilung auch im Gesamtverein dazu beigetragen, dass das stets präsente Thema „Fußballer, Geld und Schulden“ keines mehr ist.

Es folgten die Wahlen. Abteilungsleiter werde für die nächste Amtsperiode nicht mehr eine Person sein. Zur Wahl stehe ein Dreiergremium aus Alfred Kugler, Michael Burger und Marcel Münch, welches dann gleichberechtigt die Abteilung leite. In einem zweiten Wahlgang wurden die Stellvertreter gewählt, wofür sich Steffi Hartnagel und Jürgen Roth bereit erklärten. Das anschließende Votum erfolgte jeweils ohne Gegenstimme. Rüdiger Paul beglückwünschte die Abteilung zur neuen Spitze, die sich aus bewährtem Personal zusammensetze. tsv

